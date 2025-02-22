Шольц после беседы с Зеленским призвал дать Украине место за столом переговоров

Политика как она есть

Украине необходимо предоставить место за столом переговоров по решению украинского кризиса. Об этом по итогам телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил канцлер Германии Олаф Шольц на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).