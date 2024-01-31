Удар наносит "невидимка" - ВКС стали массово применять новейшую дальнобойную крылатую ракету.

77K прочитали За последние несколько недель стали появляться сообщения о том, что наша авиация активно применяет новейшие боеприпасы, среди которых особую роль играет Х-50 - крайне серьёзная новинка, показавшая себя с очень интересной стороны, о чём мы сегодня более подробно и расскажем.
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