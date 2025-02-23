Сенатор Косачев не ожидает больших изменений в политике Германии по Украине

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале по итогам досрочных парламентских выборов в Германии написал о том, что необходимых радикальных изменений в политике страны не будет, несмотря на победу консерваторов.
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