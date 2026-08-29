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test mazurok

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🐛 В Крыму сделали «резиновую женщину» для насекомых, чтобы безопасно избавляться от вредителей   Крымские ученые нашли новый способ защиты урожая от вредных насекомых без использования химии, рассказал заведующий кафедрой биохимии КФУ им.

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