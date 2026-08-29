🐛 В Крыму сделали «резиновую женщину» для насекомых, чтобы безопасно избавляться от вредителей Крымские ученые нашли новый способ защиты урожая от вредных насекомых без использования химии, рассказал заведующий кафедрой биохимии КФУ им.