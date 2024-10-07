Минфин хочет облагать налогом дарение ценных бумаг между неблизкими родственниками

Также ведомство предложило поднять налоги по процентным доходам юридических лиц от ценных бумаг государств — участников Союзного государства и российских регионов и муниципалитетов, а также от облигаций с ипотечным покрытием, эмитированным после 1 января 2007 года.
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