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Минфин хочет облагать налогом дарение ценных бумаг между неблизкими родственниками

Минфин хочет облагать налогом дарение ценных бумаг между неблизкими родственниками

Также ведомство предложило поднять налоги по процентным доходам юридических лиц от ценных бумаг государств — участников Союзного государства и российских регионов и муниципалитетов, а также от облигаций с ипотечным покрытием, эмитированным после 1 января 2007 года.

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