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Царьград

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Натали Портман объявила о рождении третьего ребёнка

Натали Портман объявила о рождении третьего ребёнка

В апреле Натали Портман объявила о беременности от французского продюсера Танги Дестабля. Их подготовка и весенние прогулки прошли счастливо, и теперь пара принимает поздравления с рождением третьего ребёнка.

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