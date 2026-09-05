Натали Портман объявила о рождении третьего ребёнка

В апреле Натали Портман объявила о беременности от французского продюсера Танги Дестабля. Их подготовка и весенние прогулки прошли счастливо, и теперь пара принимает поздравления с рождением третьего ребёнка.
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