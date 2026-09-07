Села на пенёк: народная сказка для детей и взрослых

Что получится, если смешать смекалку простой девицы, ленивого кота-философа и трёхголового нахала? Правильно — народная сказка, от которой невозможно оторваться ни детям, ни взрослым.
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