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Аргументы недели

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Арктический старт

Арктический старт

Президент России Владимир Путин дал старт отгрузке первой нефти флагманского арктического проекта «Восток Ойл».

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