«Куда, куда вы удалились»: чем сейчас занимаются чиновники, которых судили за взятки

После отбывания наказания кто-то ушел в бизнес, а кто-то продолжил работать в государственной системе Несколько лет назад этим чиновникам вынесли приговоры за получение взяток Коллаж: Полина Авдошина Суровое наказание для чиновников-мздоимцев было введено еще при Иване Грозном — в 1550 году.