Распространение клещей-переносчиков нового вируса из Китая в России

В Китае обнаружен новый вирус, получивший название Asian longhorned tick nairovirus (ALTNV), который передается человеку через укус клеща.
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