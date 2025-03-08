Вечерние торги современного искусства от Phillips достигли 15 миллионов фунтов

Выручка аукциона современного искусства от Phillips составила 15 миллионов фунтов. Оливия Торнтон, директор европейского отдела современного искусства Phillips, отметила, что продажа подтверждает высокий уровень доверия к Phillips.
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