МВД рекомендовало сразу обращаться в полицию при утере паспорта в другом городе

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Гражданин РФ в случае утери паспорта в другом городе должен сразу обратиться в полицию, где ему при установлении личности выдадут временное удостоверение, которое позволит добраться домой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым