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ТАСС

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МВД рекомендовало сразу обращаться в полицию при утере паспорта в другом городе

МВД рекомендовало сразу обращаться в полицию при утере паспорта в другом городе

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Гражданин РФ в случае утери паспорта в другом городе должен сразу обратиться в полицию, где ему при установлении личности выдадут временное удостоверение, которое позволит добраться домой.

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