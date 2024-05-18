Родион Газманов выступил перед ранеными бойцами СВО в Королеве

Российский артист Родион Газманов побывал в Центральном военном клиническом госпитале Министерства обороны России в подмосковном Королеве, где пообщался с ранеными бойцами СВО и выступил перед ними с собственными композициями.
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