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Родион Газманов выступил перед ранеными бойцами СВО в Королеве

Российский артист Родион Газманов побывал в Центральном военном клиническом госпитале Министерства обороны России в подмосковном Королеве, где пообщался с ранеными бойцами СВО и выступил перед ними с собственными композициями.

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