Закон о развитии креативных индустрий в России подписал Путин

Закон, который вводит основы правового регулирования и понятие «креативные индустрии», а также устанавливает условия деятельности и господдержки субъектов в этой сфере, подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован 8 августа на официальном портале правовой информации.
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