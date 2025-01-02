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Парламентская газета

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Российские средства ПВО сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины

Российские средства ПВО сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины

Средства противовоздушной обороны России сбили в зоне специальной военной операции самолет Су-27 воздушных сил Украины, шесть реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS и 97 беспилотников.

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