Путин: средняя продолжительность жизни в РФ по итогам года составит около 74 лет

Продолжительность жизни в России по итогам 2023 года ожидается на уровне около 74 лет. Об этом сообщил президент Владимир Путин во время своего видеообращения к участникам II конгресса "Национальное здравоохранение".
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