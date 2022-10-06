FiNE-NEWS

1 568 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валерий лисицын
    А не пошли бы они эти эксперды кобыле в трещину, наши сами разберутся без их экспердиз.WSJ: западные экс...
  • Сергей Нововожилов
    Господа "товарищи" из "Газпрома", не пора ли Россию газифицировать, так же как в Канаде, по Умному.Запасы газа в Евр...
  • Галина к
    Глупые курицы!Хвост вертит соба...

Авиакатастрофа над базой Туле: как США потеряли ядерную бомбу?

Авиакатастрофа над базой Туле: как США потеряли ядерную бомбу?

Zefirka > Оружие и армия > Авиакатастрофа над базой Туле: как США потеряли ядерную бомбу? Ядерная бомба – смертоносное оружие массового поражения, его применения с момента изобретения.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх