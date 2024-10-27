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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Директор «Аталанты» о Даниэле Мальдини: «Клуб следит за ним, естественно. Молодой парень с огромным талантом, выходец из семьи, которая представляла лучшее в итальянском футболе»

23-летний атакующий полузащитник – воспитанник академии «Милана», сын Паоло и внук Чезаре Мальдини. Этим летом игрок перешел в «Монцу».

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