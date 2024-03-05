«Глубокое внедрение»: несистемная оппозиция усиливает медиавоздействие на российскую аудиторию

Как выяснил RT, аффилированные с российской несистемной оппозицией, западными фондами и «мозговыми трестами» медиаструктуры намерены финансировать проекты в сфере IT-противодействия России и «неформальной работы» с экспертным сообществом внутри страны.
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