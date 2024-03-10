Bild: Трамп до сих пор не представил план по урегулированию конфликта на Украине

Экс-глава Соединенных Штатов Дональд Трамп, намеревающийся поучаствовать в президентской гонке, по-прежнему не поделился подробностями собственного плана по тому, как урегулировать ситуацию в рамках украинского вопроса.
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