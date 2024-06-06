Мексика не будет отправлять свою делегацию на саммит по Украине в Швейцарии

Посольство Мексики в России сообщило, что, несмотря на полученное приглашение участвовать в саммите по мирному урегулированию украинского кризиса, Мексика не отправит свою делегацию на данное мероприятие.
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