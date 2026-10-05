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Татар-информ

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В Казани водитель Daewoo устроил массовое ДТП с пострадавшими и скрылся

В Казани водитель Daewoo устроил массовое ДТП с пострадавшими и скрылся

О массовом ДТП на Фермском шоссе в Казани сообщили очевидцы в соцсетях. По их словам, столкнулись три авто, а по всей дороге были разбросаны осколки.

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