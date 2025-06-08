Президент UFC анонсировал реванш Нурмагомедова и Двалишвили

Фото: Фото: ufc.ru Президент UFC Дана Уайт прокомментировал возможность реванша между действующим чемпионом UFC в легчайшем весе, грузинским бойцом Мерабом Двалишвили и российским бойцом, экс-претендентом на титул в этом весе Умаром Нурмагомедовым.