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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Елена Вяльбе: «Преклоняюсь перед Терентьевой. Она в числе лучших в такой гонке – мне кажется, это подвиг»

Терентьева выиграла тур «Большой Вудъявр» в рамках финала Кубка России. В августе она родила дочку. Сегодня прошла гонка в гору – в ней победила Алина Пеклецова, Терентьева финишировала четвертой.

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