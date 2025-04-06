Елена Вяльбе: «Преклоняюсь перед Терентьевой. Она в числе лучших в такой гонке – мне кажется, это подвиг»

Терентьева выиграла тур «Большой Вудъявр» в рамках финала Кубка России. В августе она родила дочку. Сегодня прошла гонка в гору – в ней победила Алина Пеклецова, Терентьева финишировала четвертой.
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