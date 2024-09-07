Типовую "свечку" возведут в центре Барнаула под боком у здания элеватора

Проект рассмотрели на заседании градсовета Проект дома на улице Интернациональной в Барнауле Многоэтажный дом с подземной парковкой построят по адресу улица Интернациональная, 8, в центре Барнаула рядом с элеватором.
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