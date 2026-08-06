Моряки с затонувшего судна «Янина» получат выплаты

Экипаж судна «Янина», затонувшего после атаки морских дронов ВСУ в 130 милях от Новороссийска, получит выплаты от профсоюза, также материальная помощь предусмотрена коллективным договором между судовладельцем и профсоюзной организацией, сообщил «Интерфаксу» председатель первичной профсоюзной организации моряков предприятия Валерий Березинский в четверг.