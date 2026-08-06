Новости внутрен...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Моряки с затонувшего судна «Янина» получат выплаты

Моряки с затонувшего судна «Янина» получат выплаты

Экипаж судна «Янина», затонувшего после атаки морских дронов ВСУ в 130 милях от Новороссийска, получит выплаты от профсоюза, также материальная помощь предусмотрена коллективным договором между судовладельцем и профсоюзной организацией, сообщил «Интерфаксу» председатель первичной профсоюзной организации моряков предприятия Валерий Березинский в четверг.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии