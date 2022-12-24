Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

92 подписчика

Джеймс Харден оформил трипл-дабл и обновил личный рекорд по передачам в матче с «Клипперс»

Джеймс Харден оформил трипл-дабл и обновил личный рекорд по передачам в матче с «Клипперс»

Защитник «Сиксерс» Джеймс Харден помог команде добиться победы в матче с «Клипперс» (119:114). Харден оформил трипл-дабл и обновил личный рекорд по результативным передачам – 20 очков, 11 подборов и 21 ассист.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх