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Крымская газета

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  • Ольга
    Когда уже прекратят постить эти тупые извинения! Какова их смысловая нагрузка? Эти гниды что - осознали и раскаялись ...Я был в состоянии...
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  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Крымчан приглашаю...

Какой сегодня праздник: 5 февраля

Какой сегодня праздник: 5 февраля

5 февраля, начиная с 2007 года отмечаетсяВсемирный день Нутеллы. Бренд Nutella, известный во всём мире и сверхпопулярный в первую очередь среди детей, обеспечил себе почётное место в списке всемирных праздников практически сразу.

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