Военный кабинет Трампа: Прикажем Путину остановиться

АндрейБорков

ИДИОТ этот военный советник Трампа!!! Это же надо такое себе измыслить, при чем наверное в трезвом виде и не под наркотой! Трамп прикажет Путину!!! Это как? И про каких 300 солдат Путина в Сирии одномоментно убиенных этот малохольный говорит? Может попутал чего? Опять же, если у Трампа такие вот военные советники, ыкссперты и стратеги, то Трамп и его команда покруче Жоры Бидона будут. Вывод - РАССЛАБЛЯТЬСЯ НЕЛЬЗЯ, НАДЕЯТЬСЯ НА ЧУДО НЕЛЬЗЯ, ВЕРИТЬ АМЕРИКОСАМ НЕЛЬЗЯ, ИЛЛЮЗИЙ И МЕЧТАНИЙ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО, В НАШЕМ ДЕЛЕ ГЛАВНОЕ - РЕАЛИЗМ.