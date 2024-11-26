Дональд Трамп увеличит помощь Украине, если РФ будет угрожать американцам сокрушительным ответом. США уже имеют опыт уничтожения 300 русских солдат в Сирии.
Военный кабинет Трампа: Прикажем Путину остановиться
Комментарии
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лл
лина любимцева
США пусть соим халдеям приказывают, а не России... ЧТО они там: ТУПОЙ, И ЕЩЕ ТУПЕЕ?!!
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16 час.
АндрейБорков
ИДИОТ этот военный советник Трампа!!! Это же надо такое себе измыслить, при чем наверное в трезвом виде и не под наркотой! Трамп прикажет Путину!!! Это как? И про каких 300 солдат Путина в Сирии одномоментно убиенных этот малохольный говорит? Может попутал чего? Опять же, если у Трампа такие вот военные советники, ыкссперты и стратеги, то Трамп и его команда покруче Жоры Бидона будут. Вывод - РАССЛАБЛЯТЬСЯ НЕЛЬЗЯ, НАДЕЯТЬСЯ НА ЧУДО НЕЛЬЗЯ, ВЕРИТЬ АМЕРИКОСАМ НЕЛЬЗЯ, ИЛЛЮЗИЙ И МЕЧТАНИЙ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО, В НАШЕМ ДЕЛЕ ГЛАВНОЕ - РЕАЛИЗМ.
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7 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Э ты штафирка, а ху-ху не хо-хо?
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4 мин.
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