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Черчесов о гражданстве РФ Малкома и Клаудиньо: «Классные мастера, могут помочь сборной. Но мы в свое время никого не просили менять гражданство»

Станислав Черчесов нормально относится к натурализации Малкома и Клаудиньо.  Президент России Владимир Путин ранее предоставил российское гражданство бразильским игрокам «Зенита».

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