Лучшие новые автомобили за свои деньги в 2024 году: список из 25 моделей, составленный на основании большого исследования iSeeCars

Компания iSeeCars проанализировала цены на более чем 8,3 миллиона новых автомобилей, проданных в сентябре-декабре 2023 года, а также показания одометров более 181 миллиона подержанных автомобилей в рамках своего исследования «Самые долговечные автомобили», чтобы составить рейтинг лучших новых автомобилей за свои деньги.