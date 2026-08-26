В российском регионе ребенок получил ранение во время полицейской стрельбы по свадебному кортежу

В российском регионе ребенок получил ранение во время полицейской стрельбы по свадебному кортежуВ Ингушетии на федеральной трассе полицейские устроили погоню со стрельбой за двумя заниженными «Приорами» без регистрационных знаков.
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