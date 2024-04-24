Российский бизнес потратился на Telegram

В 2023 году российские компании стали больше тратить на рекламу в мессенджерах. Только продвижение через Telegram обошлось бизнесу в 3,7 млрд рублей, сообщили «Ведомости» со ссылкой на данные Роскомнадзора.
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