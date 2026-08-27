Лантратова рассказала о посещении украинских военнопленных и налаживании обменов с Киевом

Омбудсмен сообщила, что удалось наладить конструктивный диалог с коллегой с Украины ЛубинцомУполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в интервью Daily Storm рассказала, что регулярно посещает украинских солдат, находящихся в плену на территории РФ.