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Daily Storm

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Лантратова рассказала о посещении украинских военнопленных и налаживании обменов с Киевом

Лантратова рассказала о посещении украинских военнопленных и налаживании обменов с Киевом

Омбудсмен сообщила, что удалось наладить конструктивный диалог с коллегой с Украины ЛубинцомУполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в интервью Daily Storm рассказала, что регулярно посещает украинских солдат, находящихся в плену на территории РФ.

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