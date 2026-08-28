Трамп провел разговор с астронавтами на МКС из Хьюстона

Дональд Трамп посетил Центр управления полетами в Хьюстоне и провел беседу с астронавтами на МКС. Президент признался, что не решился бы отправиться в космос, и передал привет "хорошим друзьям из разных стран", находящимся на станции.
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