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Царьград

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Трамп провел разговор с астронавтами на МКС из Хьюстона

Трамп провел разговор с астронавтами на МКС из Хьюстона

Дональд Трамп посетил Центр управления полетами в Хьюстоне и провел беседу с астронавтами на МКС. Президент признался, что не решился бы отправиться в космос, и передал привет "хорошим друзьям из разных стран", находящимся на станции.

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