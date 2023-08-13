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Reuters: назначение спецпрокурора по делу Хантера Байдена осложнит перевыборы его отцу

Reuters: назначение спецпрокурора по делу Хантера Байдена осложнит перевыборы его отцу

Действующий президент США Джо Байден столкнется с серьезными трудностями в ходе предвыборной кампании из-за того, что дело его сына Хантера выведено на уровень спецпрокурора, пишет агентство Reuters, со ссылкой на источник в Демократической партии.

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