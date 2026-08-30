Песков: саммит с участием Путина, Трампа и Зеленского возможен лишь для фиксации договоренностей

Саммит Путин — Трамп — Зеленский возможно провести только для фиксации договоренностей — Песков. Другие заявления пресс-секретаря российского лидера: — РФ сохраняет открытость к переговорам по Украине, но пока предпосылок нет; — Договоренности по Украине не могут быть «примитивной сделкой» — это сложный процесс из огромного количества деталей; — Киев не хочет заниматься вопросами урегулирования конфликта; — Белоруссия чутко реагирует на потребности РФ в поставках топлива, «мы ей признательны»; — Поездка Путина в Киргизию будет длительной и насыщенной; — Путин во Владивостоке на полях ВЭФ проведет совещание по социально-экономическому развитию Дальнего Востока; — Тема энергетического сотрудничества постоянно на повестке РФ и КНР — обе стороны отстаивают свои интересы; — Каждая из запланированных на полях ШОС встреч важна для России; — Каждый контакт на высшем уровне с Пашиняном важен: Путин донесет на встрече позицию РФ, но мы не можем быть армянами больше самих армян; — Отдельной встречи с Гутерришем на саммите ШОС не запланировано, но Путин может переговорить с ним на ногах.