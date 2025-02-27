Овчинский: определены подрядчики для строительства жилья для программы реновации в рамках девяти проектов КРТ

Московский фонд реновации жилой застройки выбрал подрядчиков, которые займутся проектированием и строительством жилья для реализации программы реновации в рамках девяти проектов комплексного развития территорий.
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