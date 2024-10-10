В сети показали, как бы выглядела Atomic Heart, если бы стала файтингом в стиле Mortal Kombat. Разработчики уже отреагировалиНа фанатской страничке Atomic Art 3826 появилось изображение, на котором показали, как бы выглядела Atomic Heart, если бы стала файтингом в стиле серии Mortal Kombat.