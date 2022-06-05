А это вам за Донецк!: ВС РФ нанесли ракетный удар по левому берегу Киева

5 июня серия мощных взрывов разбудила жителей левого берега Киева. Военкор Ольга Курлаева обнародовала в своём Telegram-канале видео очевидцев пролета крылатых ракет в сторону украинской столицы и снимки огромного столба дыма от пожара, который начался после ударов.