В Совете Федерации предлагают запретить самокатчикам использовать аудиосигналы без необходимости

Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин предлагает запретить пользователям электросамокатов и велосипедистам использование звуковых сигналов.
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