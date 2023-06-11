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Президент Ирака прибыл в Италию с государственным визитом

Президент Ирака прибыл в Италию с государственным визитом

Президент Абдуллатиф Рашид прибыл в Италию с многодневным государственным визитом в ответ на официальное приглашение президента Итальянской Республики Серджо Маттареллы, 11 июня сообщает Shafaq News.

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