НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Глушаков о симуляции Кордобы: «Джон не сделал ничего ужасного, «Краснодар» уступал – он хотел помочь. Бузникин тоже любил картинно упасть, это часть футбола. С ВАР «нарисовать» фол почти нереально»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков высказался об эпизоде с  Джоном Кордобой . Во втором тайме встречи с «Акроном» (1:1) форвард « Краснодара » передал вышедший за пределы поля мяч Виталию Гудиеву.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым