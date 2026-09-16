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В России тестируют производство топлива высокой чистоты для новой ракеты «Амур»

В России тестируют производство топлива высокой чистоты для новой ракеты «Амур»

Это многоразовая ракета на метане Замглавы компании «Газпром» Виталий Маркелов сообщил, что совместно с Роскосмосом отрабатывается производство сжиженного природного газа (СПГ) высокой чистоты для перспективной ракеты «Амур».

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