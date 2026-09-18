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«Бөтен гаилә белән сайлауларга!» фотоконкурсының беренче ике җиңүчесе iPhone 17 отты

Татарстанда «Бөтен гаилә белән сайлауларга!» республика фотоконкурсының беренче ике җиңүчесен игълан иттеләр.

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