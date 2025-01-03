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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Кен Левин: “Bioshock – это по сути длинный коридор, но Judas будет совсем другой” Ке...

Кен Левин: “Bioshock – это по сути длинный коридор, но Judas будет совсем другой” Ке...

Кен Левин: “Bioshock – это по сути длинный коридор, но Judas будет совсем другой”Кен Левин рассказал о том, чем Judas будет отличаться от Bioshock, предложив игровой мир и персонажей, которые будут убедительно реагировать на действия игрока.

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