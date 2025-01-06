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Позитив для оптимистов

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Желающих защищать режим Зеленского на Западе всё меньше

Желающих защищать режим Зеленского на Западе всё меньше

В ходе состоявшегося 19 декабря подведения итогов года Президентом России снова была подтверждена принципиальная позиция официальной Москвы: невозможно подписывать мирный договор с нелегитимным руководством Украины.

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