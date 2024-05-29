В Воронеже школьников заставили раздеваться перед сдачей ЕГЭ

В Воронеже выпускников школы вынуждали снимать одежду для прохождения металлодетектора перед сдачей ЕГЭ, Об этом пишут «Известия» со ссылкой на свои источники Один из учащихся рассказал, что наблюдатели в пункте сдачи экзамена потребовали снять брюки из-за срабатывания металлоискателя.