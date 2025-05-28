Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Telegraph: Минобороны Британии потратит $1,35 млрд на ИИ и подразделения хакеров

ЛОНДОН, 29 мая. /ТАСС/. Британское правительство потратит более £1 млрд ($1,35 млрд) на внедрение искусственного интеллекта и создание групп по совершению кибератак для противодействия деятельности враждебных государств.

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