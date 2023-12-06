Российские власти допустили возможность ухода с рынка «Ашана», Globus и Metro

В правительстве России увидели риски ухода с рынка французских и немецких торговых точек. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо первого зампреда кабмина Андрея Белоусова в адрес Михаила Мишустина.
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